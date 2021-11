Die Apotheken wären bei einer Legalisierung zum Verkauf von Cannabis unter bestimmten Bedingungen bereit. (Archivbild)

Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin. Sollte Cannabis in Deutschland legalisiert werden, sind Apotheken in Deutschland zum Verkauf der Substanz bereit. Denn Apotheken könnten für ein „Höchstmaß an Sicherheit“ sorgen.

Die Apotheken wären bei einer Legalisierung zum Verkauf von Cannabis unter bestimmten Bedingungen bereit.„Um es ganz klar zu sagen: Wir reißen uns nicht darum, künftig in unseren Apotheken Cannabis zu verkaufen. Im Fall einer Legalisierung