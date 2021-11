Flüchtlinge an der EU-Grenze: Was Sie zur Lage heute wissen müssen

Flüchtlinge an der belarussisch-polnischen Grenze.

picture alliance/dpa/BelTA/AP/Ramil Nasibulin

Brüssel/Warschau. In den Wäldern an der polnisch-belarussischen Grenze hungern, frieren und sterben Menschen. Was kann, was wird gerade gegen die Krise getan? Ein Lagebericht.

Tausende Flüchtinge kampieren an der belarussisch-polnischen Grenze. Sie reisten mit Unterstützung der Regierung in Belarus dorthin, lautet der Vorwurf aus der EU. Angesichts steigender Migrantenzahlen bereiten die EU-Staaten jetzt den Bode