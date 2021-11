Ansturm auf Corona-Auffrischimpfungen in Frankreich

Eine medizinische Mitarbeiterin eines temporären Impfzentrums in Clichy.

Gao Jing/XinHua/dpa

Paris. In Frankreich wird für Menschen ab 65 eine Boosterimpfung Mitte Dezember verpflichtend für einen Corona-Pass. Auf der Termin-Webseite macht sich die Nachfrage bereits jetzt bemerkbar.

Nach der angedrohten Verschärfung des Corona-Kurses gibt es in Frankreich einen Ansturm auf Termine zur Auffrischungsimpfung.Knapp 150.000 Menschen vereinbarten alleine am Dienstag einen Termin über die Webseite Doctolib, wie der in Frankre