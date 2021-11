Annette Kurschus, Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen, die für den Rat der EKD (Evangelische Kirche in Deutschland) kandidiert.

Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Bremen. Viele Männer haben die evangelische Kirche in Deutschland geführt. Jetzt setzen die Protestanten zum zweiten Mal auf eine Frau an ihrer Spitze.

Die westfälische Präses Annette Kurschus ist zur neuen Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) gewählt worden.Bei der Synode in Bremen kam sie am Mittwoch gleich im ersten Wahlgang auf die notwendige Zweidrittelmehrhe