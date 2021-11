Annette Kurschus ist zur neuen Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche gewählt worden.

Imago Images/Friedrich Stark

Bremen. Annette Kurschus ist zur neuen Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche gewählt worden. Im EKD-Ratsvorsitz ist sie erst die zweite Frau nach Margot Käßmann.

Die westfälische Präses Annette Kurschus ist zur neuen Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) gewählt worden. Bei der Synode in Bremen kam sie am Mittwoch gleich im ersten Wahlgang auf die notwendige Zweidrittelmehrh