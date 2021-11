Impfung für Kinder? Moderna bemüht sich um eine Zulassung für die Unter-12-Jährigen.

AFP/JOSEPH PREZIOSO

New York. Der US-Hersteller Moderna hat eigenen Angaben zufolge bei der Europäischen Arzneimittelagentur Ema die Zulassung seines Corona-Impfstoffs auch für Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren beantragt.

Moderna will sein Corona-Vakzin auch Kindern unter zwölf verabreichen. Unterlagen für eine entsprechende Erweiterung der bedingten Marktzulassung seien eingereicht worden, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Bislang gibt es in Europa no