Menschen protestieren am Rande der UN-Klimakonferenz COP26 in Glasgow für besseren Klimaschutz.

Christoph Soeder/dpa

Glasgow. Beim Klimagipfel in Glasgow soll es am Dienstag darum gehen, welche Rolle die drohende Klimakatastrophe für Frauen und Mädchen spielt. Prominente Stimmen haben sich angekündigt.

Bei der Weltklimakonferenz in Glasgow will der britische Gastgeber am Dienstag auf die besondere Belastung von Frauen in der Klimakrise aufmerksam machen.„Es sind Frauen, Mädchen und jene, die ohnehin am meisten ausgegrenzt werden, die am s