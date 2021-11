Ansteckungsgefahr Arbeitsplatz: Die künftigen Regierungsparteien planen eine 3G-Pflicht.

imago images/Bihlmayerfotografie

Hamburg. Gesundheit oder Datenschutz: Arbeitgeber dürfen den Impf- und Gesundheitsstatus ihrer Mitarbeiter bisher nicht abfragen. Somit bräuchte die geplante 3G-Pflicht am Arbeitsplatz gesetzliche Änderungen.

Für Beschäftigte in Deutschland rückt 3G am Arbeitsplatz näher. Diese Regelung, nach der Beschäftigte am Arbeitsplatz grundsätzlich geimpft, genesen oder auf Corona getestet sein müssen, solle im Rahmen der Beratungen des geplanten neuen Co