Arme und reiche Länder: So unfair ist der Corona-Impfstoff verteilt

Inzwischen sind mehr als die Hälfte der Menschen weltweit mindestens einmal geimpft – jedoch sind die Geimpften ziemlich ungleich verteilt.

Collage mit Material von Imago images/Dinendra Haria und OurWorldInData

Berlin. Deutsche können sich zum dritten Mal impfen lassen, in Haiti hat kaum jemand eine erste Corona-Impfung. Zwischen armen und reichen Ländern klafft eine lebensgefährliche Lücke – und das liegt auch an Deutschland.

Eine Pandemie ist nicht örtlich begrenzt. Eine Pandemie trifft also alle Regionen der Erde mehr oder weniger in der gleichen Weise – egal ob arm oder reich. Anders ist es bei der Bekämpfung einer Pandemie: Dort gilt, und das ist gerade in e