Maske auf oder ab? Lehrerverband fürchtet Kontrollverlust an Schulen

Der Deutsche Lehrerverband fordert wieder eine Maskenpflicht bei Schülerinnen und Schülern.

Guido Kirchner/ dpa

Berlin. Die Fallzahlen bei Kinder und Jugendlichen steigen. Der Deutsche Lehrerverband setzt sich für eine Maskenpflicht an Schulen ein.

Mehrere Bundesländer haben in den vergangenen Wochen die Maskenpflicht an Schulen gelockert. In zum Beispiel Bayern gilt sie seit heute wieder. Aktuell liegt die Zahl der Covid-Kranken auf die Einwohnerzahl gerechnet auf Rekordhöhe&nbs