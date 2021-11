Tausende Migranten wollen aus Belarus in EU - Lage gespannt

Ein TV-Bild zeigt Migranten auf dem Weg zur belarussisch-polnischen Grenze.

Polish Ministry Of National Defe/PAP/dpa

Minsk. An der Grenze zwischen Belarus und Polen spitzt sich die Situation zu. Polens Regierung warnt, eine große Zahl von Menschen könnte versuchen, die Grenze zu durchbrechen.

An der östlichen EU-Außengrenze zwischen Belarus und Polen wollen inzwischen Tausende Migranten aus Krisenregionen wie Afghanistan und Syrien in den Westen. Nach Angaben der Behörden gab es am Montag mehrere Versuche, die Zaunanlagen zu dur