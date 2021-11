Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD, r) neben Simone Oldenburg, Fraktionschefin der Linken im Landtag.

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Schwerin. SPD und Linke in Mecklenburg-Vorpommern haben die Grundlage für ihre gemeinsame Landesregierung bis 2026 gelegt. In 555 Spiegelstrichen geht es um die Hauptthemen Wirtschaft, Soziales und Klimaschutz.

Die Verhandlungsspitzen von SPD und Linke in Mecklenburg-Vorpommern haben am Montag in Schwerin den Koalitionsvertrag für die künftige rot-rote Landesregierung vorgestellt. Er steht unter der Überschrift „Aufbruch 2030“ und umfasst 77 Seite