Das Satellitenbild zeigt die Nachbildung eines Flugzeugträgers in der Taklamakan-Wüste.

Uncredited/Maxar Technologies/AP/dpa

Peking. Offenbar hat das chinesische Militär Kriegsschiffe der USA nachgebaut - als Attrappen in der Wüste. Das berichtet das US Naval Institutes in Annapolis. Das Außenministerium wisse von nichts, heißt es.

Das chinesische Militär hat nach amerikanischen Angaben Attrappen eines Flugzeugträgers und zwei anderer Kriegsschiffe der USA für mögliche Zielübungen in der Wüste gebaut.Wie aus einem Bericht des US Naval Institutes in Annapolis (US-Bunde