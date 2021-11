„New York“ wird auf dem Flughafen Frankfurt auf einer Anzeigetafel angezeigt.

Sebastian Gollnow/dpa

Washington. Im März 2020, zu Beginn der Corona-Pandemie, ordnet der damalige US-Präsident Donald Trump ein Einreisestopp für Ausländer aus weiten Teilen Europas an. Seit heute Morgen gilt eine neue Regelung.

Nach knapp 20 Monaten Corona-Einreisestopp ist am Montagmorgen in Frankfurt ein erstes Flugzeug in die USA mit geimpften EU-Bürgern an Bord gestartet.Nach Angaben der Singapore Airlines war die Boeing 777 mit 264 Sitzplätzen nahezu komplett