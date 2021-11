Obama in Glasgow: „Welt muss sich jetzt bewegen“

Barack Obama, ehemaliger Präsident der USA, spricht bei der UN-Klimakonferenz COP26 in Glasgow.

Christoph Soeder/dpa

Glasgow. Das Ringen um die Details internationaler Klimapolitik hat begonnen. Erste Stichpunkte einer Erklärung werfen Fragen auf. Ex-US-Präsident Barack Obama richtet eine eindrückliche Botschaft an die Welt.

Zu Beginn der entscheidenden Woche der Weltklimakonferenz hat der frühere US-Präsident Barack Obama den Verhandlern in Glasgow ins Gewissen geredet. „Die Welt muss sich bewegen - und zwar jetzt“, sagte Obama am Montag bei der COP26 in Glasg