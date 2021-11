UN-Sicherheitsrat will über Krise in Äthiopien beraten

Menschen demonstrierten gegen die Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF). Das Plakat zeigt Abiy Ahmed.

Uncredited/AP/dpa

Addis Abeba. Die Appelle des UN-Sicherheitsrats an die Konfliktparteien in Äthiopien verhallen ungehört. Heute will das Gremium erneut über die Krise beraten. Die USA rufen Amerikaner zur sofortigen Ausreise auf.

Der UN-Sicherheitsrat will sich heute erneut mit dem eskalierenden Konflikt in Äthiopien beschäftigen. Das mächtigste UN-Gremium solle um 15.00 Uhr zusammenkommen, hieß es aus diplomatischen Kreisen.Am Freitag hatten die 15 Ratsmitglieder d