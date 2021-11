Sterbehilfe in Neuseeland nun legal

Es wird davon ausgegangen, dass bis zu 950 Menschen pro Jahr Sterbehilfe beantragen könnten (Symbolbild).

Sebastian Kahnert/dpa

Wellington. In Neseeland ist ein Gesetz in Kraft getreten, dass Unheilbar kranken Erwachsenen unter bestimmten Voraussetzungen das Recht auf einen medizinisch begleiteten Suizid ermöglicht.

In Neuseeland ist seit Sonntag die Sterbehilfe legal. Unheilbar kranke Erwachsene in dem südpazifischen Inselstaat haben damit unter bestimmten Voraussetzungen das Recht auf einen medizinisch begleiteten Suizid. So müssen sich zwei Ärzte ei