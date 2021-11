Rekordzahl an Migranten an einem Tag aufgegriffen

Ein Flüchtling wird von Beamten der Grenzpolizei nach Dover in Kent gebracht.

Gareth Fuller/PA/dpa

Dover. So viele waren es noch nie: Britischen Behörden zufolge sind am Mittwoch 853 Menschen bei dem Versuch aufgegriffen worden, den Ärmelkanal zu überqueren - ein Rekord.

Die Zahl der Menschen, die an einem einzigen Tag in kleinen Booten den Ärmelkanal überquerten, hat einen neuen Höchststand erreicht. Wie die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf Behördenangaben berichtete, wurden allein am Mit