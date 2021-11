Die Mitarbeiterin eines Testzentrums hält einen Teststab für einen Corona-Test in ihren Händen. (Symbol)

Stefan Sauer/dpa

Berlin. Die Corona-Lage spitzt sich zu. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz der aktuellen Infektionswelle hat den Höchststand der dritten Welle im Frühjahr übertroffen. Das sind die aktuellen RKI-Zahlen.

Für Donnerstag meldete das Robert Koch-Institut (RKI) eine Inzidenz von 169,9 – das ist ein neuer Jahreshöchstwert. Am 26. April hatte die Inzidenz in Deutschland bei 169,3 gelegen. Den Höchstwert der Inzidenz in der gesamten Pandemie