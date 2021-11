Zehntausende bei Demo in Glasgow erwartet - Thunberg redet

Aktivisten der Umweltschutz-Organisation Extinction Rebellion tragen bei einer Demonstration parallel zum Weltklimagipfel COP26 ein Transparent mit der Aufschrift „Stop Killing Us“ (Hört auf, uns zu töten).

Alastair Grant/AP/dpa

Glasgow. An Ankündigungen mangelt es dem Weltklimagipfel nicht. Doch Aktivisten zweifeln, dass diesen auch große Taten folgen werden. In Scharen wollen sie nun ihren Protest auf die Straßen von Glasgow tragen.

Knapp eine Woche nach dem Beginn der Weltklimakonferenz werden am Freitag in Glasgow (12.00 Uhr MEZ) zehntausende Menschen zu einer Großdemonstration für mehr Klimaschutz erwartet. Nach einem Marsch durch die Innenstadt soll am Nachmittag (