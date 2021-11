"Ich habe mich entschieden": Saskia Esken will an der SPD-Spitze bleiben

dpa/Philipp von Ditfurth

Berlin. Die SPD-Parteivorsitzende Saskia Esken will an der Spitze bleiben. Das bestätigte sie am Donnerstagnachmittag.

Die 60-Jährige wurde auch als mögliche Ministerin in einer Ampel-Regierung gehandelt. Ihre politische Zukunft hatte Esken zuletzt offengelassen und um Bedenkzeit gebeten. Nun bestätigt sie ihren Anspruch an die Partei-Spitze: Sie sagte der