Im TV-Talk von Maybrit Illner gerieten Helge Braun (CDU) und Karl Lauterbach (SPD) aneinander.

imago images/Jürgen Heinrich/Christian Spicker

Berlin. Geht Deutschland zu unvorsichtig in den Corona-Winter? Über dieser Frage sind Karl Lauterbach (SPD) und Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) in Maybrit Illners ZDF-Talk in Streit geraten.

Erst am Sonntag duellierte Karl Lauterbach sich bei Anne Will mit der Impfverweigerin Sahra Wagenknecht. Nur wenige Tage war der SPD-Gesundheitsexperte am Donnerstagabend bei Maybrit Illner zu Gast – und traf auf den geschäftsführenden