Die Energiegewinnung durch Kohle ist der größte Einzelfaktor bei der Klimaerwärmung.

Mark Baker/AP/dpa

Glasgow. Der Abschied von der Kohle ist eine der zentralen Weichen für den Weg in eine grüne Zukunft. Aus einer Reihe von Staaten kommen beim Klimagipfel nun neue Zusagen - doch wichtige Verschmutzer fehlen.

Geht es nach dem britischen Gastgeber, so soll dreckiger Kohlestrom beim Klimagipfel in Glasgow in die Geschichtsbücher verwiesen werden.„Das Ende der Kohle ist in Sicht“, verkündete der Präsident des Gipfels, Alok Sharma, am Donnerstag in