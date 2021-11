Neustart der Atomverhandlungen mit dem Iran am 29. November

Rafael Mariano Grossi (2.v.r), Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde, spricht mit Abbas Araghchi (Araqchi,2.v.l), Vize-Außenminister des Iran.

Dean Calma/IAEA/dpa

Brüssel/Wien. Lange gab es keine Klarheit darüber, wann die Atomverhandlungen der P5+1 mit dem Iran wieder aufgenommen werden. Nun steht ein Datum fest.

Die Atomverhandlungen mit dem Iran werden am 29. November in Wien fortgesetzt. Das teilte der Europäische Auswärtige Dienst am Mittwochabend mit. Unter Vorsitz des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell werden sich hohe Diplomaten aus China, Ru