Edward Snowden ist wohl der bekannteste Whistleblower der jüngeren Vergangenheit.

Christian Charisius/dpa/Archivbild

Magdeburg. In den Vereinigten Staaten besteht für Whistleblower die Gefahr, im Gefängnis zu landen. Doch auch in Deutschland fordern die Informationsfreiheitsbeauftragten mehr Schutz für sie.

Einen besseren Schutz für Whistleblower fordern die Informationsfreiheitsbeauftragten in Deutschland. Die Beauftragten mahnten auf ihrer Konferenz am Mittwoch in Magdeburg den Bundesgesetzgeber, die Richtlinie der EU zum Schutz von Personen