Michael Stübgen (CDU), Brandenburger Minister des Innern und für Kommunales.

Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Potsdam. Migranten aus dem Nahen Osten, die über Belarus in den EU kommen, bleiben auch in Deutschland ein Thema. Brandenburg rechnet damit, dass viele in die Bundesrepublik wollen.

Brandenburg erwartet für die nächsten Monate noch mehrere Tausend Menschen, die über Belarus und EU-Staaten nach Deutschland kommen.Landesinnenminister Michael Stübgen (CDU) verwies am Mittwoch auf Migranten, die bereits Lettland, Litauen u