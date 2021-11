Auf der Pressekonferenz der Initiative in Gedenken an Oury Jalloh, die in einem dunklen Raum stattfand, wurde ein neues Gutachten des britischen Brandexperten Peck vorgestellt.

Dessau-Roßlau. Er war in seiner Zelle auf der Matratze gefesselt und verbrannte: Hat sich der Asylbewerber Oury Jalloh wirklich selbst angezündet? Es gibt neue Zweifel an dieser Aussage der Polizei.

Knapp 17 Jahre nach dem Tod des Asylbewerbers Oury Jalloh in einer Polizeizelle in Dessau will eine Initiative mit einem erneuten Brandtest und einem Film belegen, dass Jalloh angezündet wurde. Dazu wurde die Situation in der Polizeizelle a