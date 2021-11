Der neue Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst (CDU), spricht im Landtag.

Rolf Vennenbernd/dpa

Düsseldorf. Ein Ausstieg aus der Kohleverstromung 2038 könnte viel zu spät sein. Pläne, den Termin auf 2030 vorzuziehen, wurden von Ex-NRW-Chef Laschet jedoch kritisiert. Sein Nachfolger zeigt dagegen auf Grün.

Ein früherer Kohleausstieg in Deutschland findet zunehmend Unterstützung. Mitten in den Koalitionsverhandlungen von SPD, Grünen und FDP im Bund und der Weltklimakonferenz in Glasgow sandte der neue nordrhein-westfälische Ministerpräsident H