Der neu gewählte Bürgermeister von New York, Eric Adams, gehört den Demokraten an.

AFP/ANGELA WEISS

New York City. Ein früherer Polizist wird neues Stadtoberhaupt von New York. In dem Amt ist er erst der zweite Schwarze in der Geschichte der Metropole.

Der Demokrat Eric Adams wird neuer Bürgermeister von New York. Der schwarze Ex-Polizist gewann die Bürgermeisterwahl in der US-Metropole am Dienstag laut Hochrechnungen mit rund 67 Prozent der Stimmen klar gegen seinen Rivalen Curtis Sliwa