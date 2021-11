Glenn Youngkin, republikanischer Kandidat für die Gouverneurswahl in Virginia, spricht bei einer Wahlkampfveranstaltung in Leesburg zu seinen Anhängern.

Cliff Owen/FR170079 AP/dpa

Richmond. Noch im Sommer konnten sich die Demokraten sicher sein, bei der Gouverneurswahl in Virginia zu gewinnen. Doch dann rückte der republikanische Kandidat in Umfragen immer näher heran.

Mit Spannung wird in den USA das Ergebnis der Gouverneurswahl im US-Bundesstaat Virginia erwartet - sie gilt als wichtiger Stimmungstest für US-Präsident Joe Biden.Um 19.00 Uhr am Dienstagabend (Ortszeit/Mitternacht MEZ) schlossen in dem Bu