Schlappe für Biden - Republikaner gewinnt in Virginia

Glenn Youngkin, gewählter Gouverneur von Virginia, feiert seinen Wahlsieg bei einer Wahlparty, nachdem er den Demokraten McAuliffe besiegt hat.

Andrew Harnik/AP/dpa

Richmond. Die Demokraten waren siegessicher - nun erleben sie ein Desaster. Ein Republikaner wird Gouverneur in Virginia. In New Jersey wird noch ausgezählt - es ist ein dramatisches Kopf-an-Kopf-Rennen.

Bittere Pille für US-Präsident Joe Biden: Bei der Gouverneurswahl im US-Bundesstaat Virginia hat Prognosen zufolge der republikanische Kandidat Glenn Youngkin gewonnen. Er schlug den von Biden unterstützten Demokraten Terry McAuliffe knapp,