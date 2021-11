Die Wahl zwischen Merz und Röttgen? Erneuerung sieht anders aus

Armin Laschet (von links) hatte sich im Rennen um den Parteivorsitz erst im Januar gegen Friedrich Merz und Norbert Röttgen durchgesetzt. Auch die vorherige Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer blieb nicht lange im Amt.

Foto: Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Berlin. Eine CDU-Mitgliederbefragung ist noch kein Neuanfang. Am Ende könnte ein Wiedersehen mit alten Bekannten stehen. Das wäre zu wenig.

Für die CDU ist es nicht weniger als eine Revolution: Erstmals werden die mehr als 400.000 Mitglieder bestimmen, wer die Partei in die Zukunft führen soll. Auf dem Weg zur modernen Volkspartei, in der mehr Mitbestimmung gefragt ist, is