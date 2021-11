Eine Reinigungskraft steht in einem geschlossenen Einkaufszentrum und reinigt eine Säule. Mit neuen Corona-Höchstständen in Russland hat die Regierung des Landes zur Eindämmung der Pandemie einen Teillockdown und arbeitsfrei verordnet.

Pavel Golovkin/AP/dpa

Moskau. Mit mehr als 40.000 täglichen Neuinfektionen steckt Russland so tief in der Pandemie wie nie zuvor. Mit arbeitsfreien Tagen will Präsident Putin die Situation in den Griff bekommen.

Angesichts dramatisch hoher Corona-Zahlen ist die Kommunikation von Schutzmaßnahmen in Russland mal wieder zur Chefsache geworden. Und der Chef wirkt genervt. Als sich Präsident Wladimir Putin kürzlich an die Bevölkerung wendet, seufzt er e