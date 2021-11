Delegierte sitzen beim 115. Landesparteitag der CDU Hessen vor dem Partei-Logo. (Archivbild)

Swen Pförtner/dpa

Berlin. Bundesvorstand und Präsidium tagen wegen des Verfahrens für die Kür des oder der neuen Parteivorsitzenden der CDU. Aber hinter den Kulissen laufen längst die Sondierungen der möglichen Bewerber.

Rund fünf Wochen nach der schweren Niederlage der Union bei der Bundestagswahl will die CDU-Führung die personelle Neuaufstellung in die Wege leiten.In Berlin werden Präsidium und Bundesvorstand am Dienstag über das Verfahren zur Neubestimm