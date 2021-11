Die Staats- und Regierungschefs der Welt stellen sich während des Abendempfangs zur Eröffnung des UN-Klimagipfels COP26 für ein Gruppenfoto auf.

Alberto Pezzali/AP pool/dpa

Berlin. Die UN-Klimakonferenz in Glasgow hat mit starken Appellen begonnen. Am dritten Tag gehen die Beratungen der Ländervertreter weiter. Eins hat sich bereits am Vortag gezeigt: Die Erwartungen sind hoch.

Nach drastischen Klimaschutz-Appellen am Vortag kommen bei der Weltklimakonferenz im schottischen Glasgow am Dienstag erneut zahlreiche Staats- und Regierungschefs zu Wort.Zudem wird eine Initiative von 100 Staaten vorgestellt, die bis 2030