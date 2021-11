Der britische Premierminister Johnson (links) und Frankreichs Präsiden Macronn trafen am Montag in Glasgow aufeinander.

Christopher Furlong/dpa

Paris/Glasgow. Keine französischen Strafmaßnahmen ab Mitternacht gegen Großbritannien im Streit um Fischereilizenzen – mit dieser Nachricht meldete sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron von Klimagipfel in Glasgow.

Mit dem Auslaufen eines französischen Ultimatums an Großbritannien im Streit um Fischereilizenzen wird es zunächst keine Sanktionen geben. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sagte am Montagabend am Rande der Weltklimakonferenz in Glasgow