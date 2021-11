Der AfD-Bundesvorstand stimmte für ein Parteiausschlussverfahren gegen Jens Kestner, Landesvorsitzender der AfD Niedersachsen.

Berlin. Auch in Niedersachsen Machtkämpfe in der AfD: Der AfD-Bundesvorstand hat sich am Montag mehrheitlich für ein Parteiausschlussverfahren gegen den dem rechten Lager zugerechneten Landeschef Jens Kestner ausgesprochen.

