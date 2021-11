Jens Spahn (links) und Friedrich Merz als liberal-konservatives Team gegen Norbert Röttgen? Am Montag soll es Gespräche zwischen den beiden CDU-Politikern geben.

dpa/Kay Nietfeld

Berlin. Im Kampf um den CDU-Vorsitz könnte es eine Vorentscheidung geben: Friedrich Merz will Jens Spahn von einer Kampfkandidatur abhalten und mit ihm ein liberal-konservatives Team bilden. Was Norbert Röttgen dazu sagt.

In der CDU spitzt sich der Machtkampf um den Parteivorsitz einem Zeitungsbericht zufolge weiter zu. Wie die "Bild"-Zeitung in ihrer Montagsausgabe meldet, will der Wirtschaftspolitiker Friedrich Merz den stellvertretenden Parteivo