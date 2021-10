Auf diesem undatierten, 2016 veröffentlichten, Foto posiert der Führer der afghanischen Taliban Haibatullah Achundsada für ein Porträt.

Afghan Islamic Press/AP/dpa

Kandahar. Über Taliban-Führer Achundsada gibt es viele Gerüchte - selbst für tot wurde er schon mehrmals erklärt. Nun soll er sich erstmals in Afghanistan öffentlich gezeigt haben.

Der oberste Taliban-Führer Haibatullah Achundsada soll nach Angaben der militanten Islamisten am Wochenende erstmals öffentlich in Afghanistan aufgetreten sein.Er habe eine kurze Rede in einer Koranschule in der südlichen Provinz Kandahar g