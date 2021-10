Biontech-Impfung für Kinder bekommt in den USA Notfallzulassung

In den USA ist der Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer jetzt auch für Kinder von fünf bis elf Jahren zugelassen.

AFP/Christof Stache

Silver Springs. Der Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer hat in den USA nun auch für den Einsatz bei Kindern zwischen fünf und elf Jahren eine Notfallzulassung bekommen.

Nachdem ein Beratergremium der FDA sich am Dienstag dafür ausgesprochen hatte, gewährte die US-Arzneimittelbehörde am Freitag die Notfallzulassung: Kinder zwischen fünf und elf Jahren können in den USA mit dem Corona-Vakzin von Biontech/Pfi