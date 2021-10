Wagenknecht bei Anne Will: Warum verweigern Hersteller die Haftung für Impfschäden?

Sahra Wagenknecht disktuiert, ungeimpft, im ARD-Talk von Anne Will. (Archivbild).

dpa/Britta Pedersen

Berlin. Hilft mehr Druck um Impfunwillige zu überzeugen? Senden die Ampel-Parteien die richtigen Signale in der vierten Coronawelle? Darüber spricht Anne Will am Sonntag mit Karl Lauterbach und Sahra Wagenknecht.

Das RKI sendet täglich steigende Fallzahlen – und die Ampelparteien, die epidemischen Lage nationaler Tragweite nicht zu verlängern. Ist das ein berechtigter Schritt in Richtung "Freedom Day"? Oder gerät die vierte Welle außer Kontrolle? Wi