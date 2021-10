Angela Merkel zum Abschiedsbesuch in Griechenland

Der griechische Premierminister Kyriakos Mitsotakis (l.) mit Bundeskanzlerin Angela Merkel in Athen.

Petros Giannakouris/AP/dpa

Athen. Während ihrer Amtszeit war das Verhältrnis zum EU-Mitgleid Griechenland oft schwierig: Angela Merkel betonte bei ihrem Besuch in Athen die Rolle des Dialogs in den Beueihungen.

Bei ihrem Abschiedsbesuch in Athen hat die scheidende Bundeskanzlerin Angela Merkel die wechselvollen Beziehungen zwischen Griechenland und Deutschland angesprochen. In ihrer Amtszeit habe es „schwierige Situationen“ gegeben, sagte sie am F