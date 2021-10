Was passiert mit den US-Atombomben in Deutschland?

Die US-Flagge weht vor dem Haupteingang des Bundeswehr-Fliegerhorsts in Büchel (Rheinland-Pfalz). (Archivbild)

Thomas Frey/dpa

Berlin. In den 80er Jahren waren noch 7000 Atomwaffen in beiden Teilen Deutschlands stationiert. Heute sind nur noch etwa 20 übrig. In den Koalitionsgesprächen geht es nun darum, was aus ihnen wird.

Die CDU fordert von SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz ein klares Bekenntnis zum Verbleib der US-Atomwaffen in Deutschland. Forderungen der SPD-Spitze und der Grünen nach einem Abzug der mutmaßlich auf dem Fliegerhost Büchel in Rheinland-Pfalz