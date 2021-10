NSU-Prozess: Beate Zschäpe will ihr Urteil nicht akzeptieren

Beate Zschäpe will gegen ihr Urteil vor dem Bundesverfassungsgericht vorgehen.

Karlsruhe. Beate Zschäpe will ihre lebenslange Haftstrafe nicht akzeptieren. Die Rechtsterroristin will vor dem Bundesverfassungsgericht gegen ihr Urteil vorgehen, weil sie sich in ihren Grundrechten verletzt sehe.

Die Rechtsterroristin Beate Zschäpe will die gegen sie verhängte lebenslange Freiheitsstrafe offensichtlich trotz rechtskräftigen Urteils nicht akzeptieren. Sie gehe dagegen vor dem Bundesverfassungsgericht vor, berichtete das Magazin