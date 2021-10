Milliarden nötig für Corona-Impfungen in aller Welt

Menschen in Gulu in Uganda warten darauf, im Aywee-Gesundheitszentrum gegen das Coronavirus geimpft zu werden. (Archivbild)

Nicholas Bamulanzeki/AP/dpa

Genève. Erst 0,5 Prozent der Impfstoffe sind in den ärmsten Ländern angekommen. Weitere Milliardenbeträge sind nötig. Damit würden Millionen potenzieller Todesfälle verhindert werden.

Für die Versorgung der Weltbevölkerung mit Impfstoffen und Medikamenten gegen Covid-19 sind bis September 2022 weitere Milliardenbeträge nötig.Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bezifferte den Bedarf am Donnerstag in Genf auf 23,4 Millia