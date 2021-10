Eine Impfung mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer wird vorbereitet. (Archivbild)

Michael Reichel/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin. Wie viele Zögernde sind noch für baldige Impfungen zu gewinnen, wenn die Corona-Lage im Herbst wieder kritischer wird? Eine Umfrage macht keine großen Hoffnungen.

Angesichts immer weiter steigender Corona-Zahlen in Deutschland rücken Auffrischungsimpfungen als Schutz für den Winter zusehends in den Blick.Der geschäftsführende Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) rief am Donnerstag zu einer solchen Ve