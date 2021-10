Das sogenannte Dienstwagenprivileg macht den Besitz von überwiegend klima- und umweltschädlichen Firmenwagen steuerlich attraktiv. (Archivbild)

Philipp von Ditfurth/dpa

Berlin. Das Umweltbundesamt zeigt in einer neuen Studie, dass in Deutschland noch immer Milliardensummen in die Unterstützung klima- und umweltschädlicher Instrumente fließen.

Mindestens 65,4 Milliarden Euro hat Deutschland nach einer neuen Studie des Umweltbundesamts im Jahr 2018 in umwelt- und klimaschädliche Subventionen investiert.Knapp die Hälfte, insgesamt 30,8 Milliarden Euro, entfielen auf den Straßen- un