Eine Kinderärztin impft einen Jungen mit dem Corona-Impfstoff Comirnaty von Biontech-Pfizer.

David Young / dpa

Flensburg. Noch ist kein Impfstoff für Kinder unter zwölf Jahren zugelassen. Trotzdem möchte einige Eltern ihre Kinder gern impfen lassen – off label heißt das in der Fachsprache. Was sagen Kinderärzte dazu?

In Bremerhaven wurde das Ehepaar Ahrens aus Henstedt-Ulzburg fündig. Hier fanden die beiden einen Kinderarzt, der bereit war, ihre neunjährige Tochter Henrike gegen eine Corona-Infektion zu impfen – „off label“, wie es im Fachjarg