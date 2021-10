Der G20-Gipfel findet Rom statt.

Johannes Neudecker/dpa

Roma. Die Industrienationen sind für drei Viertel der globalen Emissionen verantwortlich. Auf dem G20-Gipfel könnte es nur Versprechen im Kampf gegen die Klimakrise geben. Nötig wäre mehr, sagen Experten.

Die großen Industrienationen (G20) wollen auf ihrem Gipfel am Wochenende in Rom neue Versprechen im Klimaschutz abgeben, sind aber noch uneins über konkrete Ziele. In einem Entwurf des Abschlusskommuniqués, der der Deutschen Presse-Agentur