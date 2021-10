Pro-demokratische Demonstranten in Khartum blockieren mit Feuer die Straßen. Die EU droht den Putschisten in der ostafrikanischen Republik Sudan mit einem Stopp von Entwicklungshilfezahlungen.

Ashraf Idris/AP/dpa

Brüssel. Mit einem Putsch hat das sudanesische Militär die Macht im Land übernommen. Jetzt schaltet sich die internationale Gemeinschaft ein und droht mit dem Entzug finanzieller Mittel.

Die EU droht den Putschisten in der ostafrikanischen Republik Sudan mit einem Stopp von Entwicklungshilfezahlungen. Wenn sich an der aktuellen Situation nichts ändere, werde dies schwerwiegende Folgen für das Engagement der EU in dem Land h